В ЖК «Прибрежный Парк» открыли детский сад для 300 воспитанников

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в подмосковном городском округе Домодедово начал работать детсад, рассчитанный на 300 детей. Об этом сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Застройщики региона строят не только дома, но и важную социальную инфраструктуру. Компания «Самолет» на территории ЖК «Прибрежный Парк» возвела детский сад, рассчитанный на 300 детей за счет собственных средств. Деньги из бюджета не выделялись.

Детский сад состоит из трех этажей. Для юных гостей в нем создана спальная зона, игровые комнаты, уборные и буфет. Также на территории есть спортзал, комната для занятий музыкой, детские секции и отдельный пищеблок.

В социальном объекте будут работать психолог, доктор и логопед. Он рассчитан на 12 возрастных групп детей.

Рядом с детским садом находятся зоны для прогулок и занятий спортом на улице. Также были построены две спортплощадки. Зона вокруг объекта социальной инфраструктуры озеленена. Рядом есть тропинки и уличное освещение.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» строят в городском округе Домодедово в девяти километрах от МКАД. Вместе с жилыми домами на территории ЖК возведут здание школы, рассчитанное на 1,6 тыс. человек, и три детских сада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.