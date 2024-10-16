В ЖК «Домодедово Парк» строят парковку площадью 24 тыс. м² с шиномонтажным сервисом

Сотрудники лаборатории определили класс бетона методом отрыва со скалыванием, а также вертикальность сборных железобетонных и бетонных конструкций. В настоящее время фундамент готов, рабочие возводят конструкции надземной части.

Строительство паркинга началось в феврале 2024 года, а его завершение запланировано на конец 2025 года. Инспекторы фиксируют текущую строительную готовность объекта на уровне 10%.



В ЖК «Домодедово Парк» проживает более 20 тыс. человек. На данный момент уже построены и введены в эксплуатацию двенадцать жилых корпусов, два из которых находятся на стадии строительства. Также под контролем Главгосстройнадзора функционируют два детских сада на 250 мест каждый и две школы на 1100 и 825 мест соответственно. В разработке находится еще один детский сад.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.