В ЖК «Домодедово Парк» строят парковку площадью 24 тыс. м² с шиномонтажным сервисом
Фото - © Главгосстройнадзор МО
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами подведомственной лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства наземной многоуровневой парковки на 900 машино-мест в жилом комплексе городского округа Домодедово, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Сотрудники лаборатории определили класс бетона методом отрыва со скалыванием, а также вертикальность сборных железобетонных и бетонных конструкций. В настоящее время фундамент готов, рабочие возводят конструкции надземной части.
Строительство паркинга началось в феврале 2024 года, а его завершение запланировано на конец 2025 года. Инспекторы фиксируют текущую строительную готовность объекта на уровне 10%.
В ЖК «Домодедово Парк» проживает более 20 тыс. человек. На данный момент уже построены и введены в эксплуатацию двенадцать жилых корпусов, два из которых находятся на стадии строительства. Также под контролем Главгосстройнадзора функционируют два детских сада на 250 мест каждый и две школы на 1100 и 825 мест соответственно. В разработке находится еще один детский сад.
Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.
«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.