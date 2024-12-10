В ЖК «Домодедово парк» обновленная спортплощадка готова к зимнему сезону

В ЖК «Домодедово парк» обновленная спортивная площадка готова к зимнему сезону. Реконструкция спортивной площадки — запрос жителей, вошедший в народную программу партии «Единая Россия». При поддержке партийного проекта «Детский спорт» в Домодедове обновляется спортивная инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Олега Жолобова.

В жилом комплексе официально проживает более 12 тыс. человек, а по факту — примерно в два раза больше. Жители неоднократно обращались с просьбой о капитальной реконструкции хоккейной коробки на бульваре Строителей. В 2024 году были выделены средства в размере 7,5 млн рублей на проведение необходимых работ и закупку оборудования.

«Уверена, площадка станет местом притяжения для жителей и хорошим стимулом для ведения здорового образа жизни. Пожалуйста, относитесь к ней бережно, ведь она сделана для вас!» — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Хрусталева.

В теплое время здесь могут функционировать поле для мини-футбола, две баскетбольные площадки, площадка для волейбола и других летних видов спорта, в зимнее время — лед для хоккея и свободного катания. Уже установлены борта площадки, сделано резиновое покрытие, оборудованы теплые раздевалки, освещение, нанесена разметка, установлены скамейки для переодевания. Сейчас подрядчик устраняет небольшие замечания.

«Торжественное открытие запланировали на вторую половину декабря, когда установится холодная погода, и можно будет залить лед. Жители поддержали это предложение», — сообщил депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.