В ЖК «Аникеевский» Красногорска построят вторую очередь домов с детсадом

В ЖК «Аникеевский» округа Красногорск начали строительство двух жилых 14-этажных корпуса с детским садом на 122 места и объектами коммерческой инфраструктуры. Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь домов, рассчитанных на 1 092 квартиры (от студий до четырехкомнатных, в том числе евроформата — с объединенной кухней-гостиной), составит более 60 тыс. кв. метров.

Застройщиком разработаны варианты как с отделкой, так и без нее. Во дворе обустроят детские и спортивные площадки.

В детском саду для 122 малышей от двух до семи лет, который разместится в одном из корпусов, предусмотрены пять групп, кружковые и учебные помещения, музыкальный и спортивный залы, медицинской и пищеблок. Застройщик оснастит учреждение всем необходимым для всестороннего развития детей.

В первой очереди ЖК «Аникеевский» возводят корпуса от 4 до 7 этажей, три дома уже сданы в эксплуатацию. В стадии строительства детский сад на 315 мест, а также детская и взрослая поликлиники на 60 и 70 посещений в смену соответственно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.