В жилых комплексах Подмосковья состоялся «Праздник осени»

Теплая и дружественная атмосфера царила в выходные в подмосковных жилых комплексах «Прибрежный Парк» и «Горки Парк». При поддержке «Самолет Комьюнити» в проектах девелопера состоялся «Праздник осени». Для жителей подготовили множество интересных развлечений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В программе праздника — выступления аниматоров, конкурсы, мастер-классы по раскрашиванию тыкв и значков, тир с призами. В активностях участвовали и дети, и взрослые. Гостей угощали согревающими напитками и вкусными закусками. Оба праздника собрали вместе около 400 соседей.

Группа «Самолет» развивает добрососедские отношения внутри своих проектов. Жители новостроек активно принимают участие в мероприятиях, где можно приятно и с пользой провести время, знакомятся с соседями, вместе занимаются спортом и танцуют, учат языки и участвуют в мастер-классах. Такие форматы проведения досуга пользуются большой популярностью.

ЖК «Прибрежный Парк» реализуют в городском округе Домодедово в 9 км от МКАД. Вместе с жилыми домами в комплексе возводят объекты социальной инфраструктуры — школу на 1650 мест, три детских сада в общей сложности на 800 мест и поликлинику на 216 посещений в смену.

ЖК «Горки Парк» возводят в Ленинском городском округе. Помимо жилых домов на территории жилого комплекса построят шесть детских садов на 1 800 мест, три школы для 3 700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлинику.

Застройщики возводят в Подмосковье соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.