В Зеленограде завершили реабилитацию пруда Быково болото

Специалисты завершили реабилитацию пруда Быково болото в Зеленограде. Водоем площадью 0,9 га очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зоны биоплато, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«На дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдались разрушения береговой полосы, — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работы по комплексной реабилитации пруда полностью завершены. В рамках первого этапа специалисты извлекли более 2,5 тыс. кубометров иловых отложений, увеличив максимальную глубину. Также обновили 425 м разрушенных участков береговой полосы и обустроили новую эксплуатационную дорожку.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на завершающем этапе были созданы 2 зоны биоплато, общая площадь которых составила 60 кв. м. В эти зоны было высажено около тысячи разнообразных водных растений.

Бирюков добавил, что в столице регулярно проводятся обследования городских водоемов. При наличии проблем принимается решение о реабилитации. Ежегодно в Москве формируется перечень водных объектов, который учитывает пожелания горожан. В текущем году планируется обновить более 20 прудов.