В Зеленограде маму и девушку наркоторговца оштрафовали за письмо в суд

В Зеленограде маму и девушку мужчины, осужденного за продажу наркотиков, оштрафовали за письмо в суд. Причиной наказания стали слова про «картель ФСБ», «режим ОПГ» и «судей-шпионов», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Районный суд передал зеленоградский отдел полиции жалобы от 53-летней Ирины М. и 35-летней Яны Ш. В них женщины критикуют судебную систему, называя некоторых судей «шпионами». Они также обсуждают СВО, Россию, органы власти и образование.

Ирина утверждает: «Граждане РФ — военные преступники». При этом Яна заявляет: «Судебные фашисты. Россия — это режим ОПГ, пираты, вышедшие на сушу».

«Устроили бизнес на наркотиках. Уже все от мало до велика знают, что распространение наркотиков — это личный бизнес ФСБ — высший состав, на нем они через полицаев зарабатывают себе на безбедную жизнь», — пишут женщины в обращениях.

Выяснилось, что Ирина является матерью 34-летнего Дмитрия М., а Яна — возлюбленной. В конце прошлого года суд приговорил Дмитрия к 8 года лишения свободы за продажу наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Предположительно, близкие заключенного не согласны с приговором, что и стало причиной подобных обращений.

Зеленоградский суд назначил женщинам штрафы в качестве наказаний по делам о возбуждении ненависти по какому-либо признаку.

