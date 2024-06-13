В ЗелАО появится предприятие по выпуску комплектующих для нефтегазовой отрасли

В построенном по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) Технопарке «Алабушево» локализует производство производитель комплектующих для оборудования нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Первую очередь технопарка по горпрограмме стимулирования создания мест приложения труда закончили строить в I квартале текущего года.

Министр уточнил, что одним из преимуществ «Алабушево» является его месторасположения. Резидентам доступны льготы ОЭЗ «Технополис Москва». Включая пониженное налогообложение, пошлины 0% на импорт товаров и прочие преференции. На территории технопарка площадки рассматривают для размещения предприятия из секторов технико-внедренческих предприятий, высокотехнологичного производства, микроэлектроники и медицины.

«Одним из арендаторов стала компания по выпуску комплектующих для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Благодаря появлению очередного резидента в технопарке будет создано около 120 высококвалифицированных рабочих мест», - отметил Овчинский.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, каждый этап строительства 3 производственных корпусов и КПП суммарной площадью 53,6 тыс. кв. м велся под надзором Комитета.

«Всего наши инспекторы организовали 20 выездных контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, а после этого ‒ в январе 2024 года - выдано разрешение на ввод зданий в эксплуатацию», – уточнил Слободчиков.

В компании Capital Group, которая реализует проект технопарка «Алабушево», отметили, что новый резидент арендовал порядка 4 тыс. кв. м площадей, чтобы разместить собственное производство.

«У нас уже наработана серьезная экспертиза по индустриальному строительству технопарков, поскольку Capital Group одной из первых оценила преимущества программы МПТ - как для девелоперов, так и для городской инфраструктуры в целом и для жителей столичных районов в частности. «Алабушево» пользуется большим спросом со стороны арендаторов, в технопарке организуют производства предприятия, которые занимаются реальным импортозамещением в передовых и бюджетообразующих областях российской промышленности», - сказал директор по правовым вопросам, член правления Capital Group, Владимир Галактионов.

С Capital Group адресное соглашение заключила компания AGV Compressor Solutions (АО «АГВ»). Ежегодно производитель будет выпускать порядка 25 тыс. деталей.

«Новая производственная площадка АО «АГВ» является стратегически важным для компании проектом и вносит вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности, технологический суверенитет и энергетическую безопасность» - пояснил управляющий AGV Compressor Solutions Никита Лебедев.

Он добавил, что данный проект будет способствовать увеличению независимости от импорта, повышению технологического уровня российской промышленности, увеличению налоговых отчислений и появлению новых рабочих мест.

Полностью строительство «Алабушево» по программе стимулирования создания МПТ планируют окончить в 2026 году. Благодаря реализации проекта появится свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест для профессиональных технологов, конструкторов, разработчиков и инженеров.