В здании Ашукинского образовательного комплекса прошла праздничная линейка

Поздравить учеников, учителей и родителей с началом учебного года и обновленным зданием приехал депутат Московской областной Думы Михаил Ждан. Он пожелал всем успехов в учебе и работе.

Депутат поделился своими впечатлениями от преображения комплекса: «Я лично следил за ходом работ и видел, как старое здание, построенное еще в 1961 году, превращается в современное и удобное место для обучения.»

Михаил Ждан подчеркнул, что Ашукино — не единственное место в Пушкинском, где в этом году прошли масштабные ремонтные работы. Обновления коснулись также гимназии № 3 в Ивантеевке, центра образования № 1 в Красноармейске и двух детских садов: «Аленушка» в поселке Зверосовхоза и «Ромашка» в Ивантеевке.

«Я убежден, что эти обновленные школы и детские сады помогут создать прекрасные условия для обучения и всестороннего развития подрастающего поколения,» — заключил депутат.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.