В защите Ленинграда участвовали все народы СССР – политолог

В ходе обороны Ленинграда, который сам по себе был многонациональным городом, в прорыве блокады участвовали представители всех народов СССР, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«При защите города Ленинграда, который, как и все города СССР, был многонациональным городом, при прорыве блокады участвовали представители всех народов. Даже в руководстве Красной армии было много выходцев из союзных республик, включая Украинскую ССР. Победа в Великой Отечественной войне стала результатом подлинного сотрудничества народов и отражения их интернационального духа», – сказал Косоруков.

Он добавил, что советский человек, независимо от национальных корней, защищал свое будущее перед лицом фашизма как экзистенциальной угрозы. Фашизм не только угрожал разрушить жизнь ленинградцев и советской страны, но и стремился разделить все мировое сообщество по расовому признаку, уничтожая те народы, которые считались «неполноценными».

«Это особенно важно учитывать, говоря о прорыве блокады Ленинграда — здесь проявился дух сотрудничества и единства народов в борьбе против общей угрозы. Советский Союз создавался как сообщество республик, объединяющих различные народы. Это был открытый проект, направленный на защиту народных интересов, интересов пролетариата, с потенциалом расширения на весь мир», – отметил политолог.

Косоруков указал на то, что в годы войны Советский Союз боролся сообща. Все народы сотрудничали: Средняя Азия, куда эвакуировали жителей многих городов европейской части страны, обеспечивала производство сельского хозяйства. Например, та же Тува, вошедшая в состав Советского Союза в 1944 году, помогала всей нашей стране лошадьми, теплой одеждой, продовольствием.

27 января празднуют День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он входит в число Дней воинской славы России. В первой редакции закона «О днях воинской славы (победных днях) России» эта памятная дата называлась День снятия блокады города Ленинграда.

В 1941 году Адольф Гитлер развернул военные действия вокруг Ленинграда, чтобы полностью уничтожить этот город. Кольцо вокруг важного военного стратегического центра сомкнулось 8 сентября 1941 года. В блокированном городе оказались более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тыс. детей. 18 января 1943 года блокада была прорвана, а 27 января 1944 года немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Советские войска смогли полностью снять блокаду города, длившуюся долгих 872 дня.