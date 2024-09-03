В Зарайском центральном парке пройдет мероприятие ко Дню окончания ВОВ

На площади Кирилла Афанасьевича Мерецкова в Зарайске 3 сентября в 17:00 состоится встреча, посвященная Дню окончания Второй мировой войны. Этот день символизирует победу, силу человеческого духа и стремление к миру, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С момента окончания Второй мировой войны прошло уже 79 лет. Тот конфликт унес жизни 70 миллионов человек, из которых более 26 миллионов были гражданами СССР. Война завершилась лишь 2 сентября 1945 года, когда Япония капитулировала.

Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, сыграл ключевую роль в разгроме последнего крупного японского воинского формирования — Квантунской армии, которая находилась на северо-востоке Китая. В сражениях с японцами также участвовал морской разведчик, дважды Герой Советского Союза Виктор Николаевич Леонов. Он освобождал порты и другие территории от войск противника.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.