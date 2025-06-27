В Зарайском кремле открылась уникальная выставка археологических артефактов

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает всех желающих окунуться в атмосферу далёкого прошлого родного края с новой выставкой, охватывающей период от Ледникового времени до Средневековья. Здесь представлены уникальные артефакты, обнаруженные во время археологических исследований в Зарайске, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск.

Посетители смогут увидеть редчайшие экспонаты, раскрывающие историю древних поселений региона. Среди них — таинственный клад кремниевых орудий труда, бережно спрятанных внутри черепа мамонта, коллекция вооружения, украшений и посуды XVI–XVIII веков, а также экспозиция реконструкций лиц жителей Зарайского уезда XVI-XVII столетий, восстановленных по останкам реальных людей.

Эти экспонаты позволяют посетителям буквально прикоснуться к жизни наших предков и почувствовать дыхание давно ушедших эпох.

На сегодняшний день раскопки на территории кремля продолжаются, и музей ожидает новых открытий, которые пополнят коллекцию ценными историческими свидетельствами минувших веков. Выставка станет отличной возможностью для жителей и гостей Зарайска узнать больше о богатой истории региона.

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