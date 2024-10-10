В Зарайске встретились студенты и представители Коломенского хуторского казачьего общества

В рамках патриотического и гражданского воспитания в библиотеке Луховицкого аграрно-промышленного техникума Зарайск прошло интересное мероприятие. Вячеслав Комаров, член Коломенского хуторского казачества и заместитель атамана, поделился со студентами ценной информацией о казачестве и его роли в истории России, в том числе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации Зарайского городского округа.

Сейчас Коломенские казаки активно участвуют в общественной жизни города, обеспечивая охрану порядка на крупных мероприятиях, помогая сотрудникам полиции и участвуя в православных праздниках и торжествах.

Студенты узнали, кто и на каких условиях может стать казаком. В казачью дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста и обладающие личными и деловыми качествами, необходимыми для содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также для предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений.

Это мероприятие способствовало развитию познавательного интереса у студентов, а также уважительного отношения к историческому прошлому нашей страны и к людям, которые служат на благо Отечества.

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