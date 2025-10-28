В Зарайске туристический поток с 2018 года увеличился в пять раз

При поддержке «Единой России» и правительства Подмосковья в округ удалось привлечь инвестиции и запустить уникальные проекты, которые привлекают в древнейший город региона тысячи туристов. В преддверии 880-летия Зарайска, которое будет отмечаться в следующем году, в городе отреставрируют ряд исторических объектов и создадут новыетуристические маршруты, передает пресс-служба партии.

Зарайск еще 10 лет назад был беднейшим городом Московской области. Одной из важнейших инициатив по возрождению туристического потенциала Зарайска стала программа восстановления исторических зданий с привлечением частных инвесторов. Город стал одним из первых в России, где удалось разработать механизм передачимногоквартирных домов со статусом объекта культурного наследия частным собственникам.

«Эта программа, реализуемая при поддержке „Единой России“, позволяет не просто сохранить историческое наследие, но и наполнить его новым смыслом. Инвесторы, приобретая объекты, берут на себя обязательства по проведению реставрационных работ и созданию современных туристических объектов», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко.

По его словам, сейчас инвесторы восстанавливают 14 аварийных зданий, еще по 7 объектам ведутся переговоры. Планируемый объем инвестиций в реализацию этих проектов составляет 682 млн рублей. Большая часть проектов связана с созданием туристической инфраструктуры: гастрономические объекты, гостевые дома, музеи и арт-пространства.

Примером успешной реализации этой программы стало преображение исторического здания в центре Зарайска. Предприниматель Иван Борисенко не только провел полную реставрацию фасада и интерьеров, но и создал уникальное гастрономическое пространство — кафе «Зарайская баранка», где возродили исторический рецепт выпечки.

«Мы провели серьезную исследовательскую работу, нашли в архивах старинный рецепт зарайской баранки. Теперь наши гости могут не только оценить аутентичную архитектуру, но и попробовать выпечку, которая была популярна здесь столетия назад» — отметил Иван Борисенко.

Параллельно с программой восстановления исторических зданий в Зарайске ведется имасштабное благоустройство общественных пространств. За последние шесть лет здесь обновили девять локаций, три из которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это, в частности, пешеходнаязона на улице Красноармейская, набережная реки Осетр.

«В рамках реализации Народной программы „Единой России“ мы не просто благоустраиваем отдельные дворы или скверы, а создаем единое комфортное пространство, где историческое наследие становится проводником развития. Зарайск демонстрирует, как с помощью сохранения исторического наследия можно создавать новые точки экономического роста», — подчеркнул Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.