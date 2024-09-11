В Зарайске стартовала акция по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур

Жители Зарайска смогут принять участие в акции, целью которой станет правильная утилизация бахчевых культур и фруктов. Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» началась 9 сентября и продлится две недели. В городском округе установлено 6 брендированных емкостей для сбора сезонного вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В августе на территории региона начался сезон яблок и бахчевых. Как результат в СНТ и вблизи торговых точек может возникать потребность в таре под излишнюю нереализованную продукцию. Министерством было принято решение провести акцию, основная задача которой — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов. Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Пункты приема организованы у контейнерных площадок для сбора отходов:

Зарайск, ул. Рязанская, дом № 12;

деревня Беспятово, дом № 159;

поселок 40 лет Октября, ул. Пролетарская, дом № 42;

деревня Кобылье, дом № 20а;

деревня Макеево, ул. Лесная, дом № 85;

село Чулки-Соколово, мкр. дом № 5.

С местами расположения точек сбора отходов можно ознакомиться на интерактивной карте.

Пригодное вторсырье отправится на корм животным и на удобрения для фермеров региона, а непригодные растительные отходы будут доставлены на переработку в промышленный компост.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.