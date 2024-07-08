В Зарайске стартовал второй этап записи детей в первый класс

С 6 июля родители могут подать заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение не по месту регистрации. Прием заявлений продлится до 5 сентября. Ребенка зачислят в выбранную школу, если там есть свободные места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получить услугу можно через региональный портал госуслуг по ссылке. После подачи заявления, родители могут отслеживать статус его рассмотрения через личный кабинет на портале госуслуг. В случае, если заявка будет принята, родители получат уведомление о зачислении ребенка в выбранную школу.

В 2024 году в Зарайске впервые переступят школьный порог около 400 первоклассников. На данный момент доступно более 90 мест для зачисления.

«В рамках первого этапа в зарайские школы уже зачислено 279 детей. Оригиналы документов приносить в школу не нужно, вся проверка осуществляется удаленно. Это быстро и удобно для родителей», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Зачисление в школу — важный этап в жизни каждого ребенка. Поэтому важно подготовиться заранее, ознакомиться с правилами и условиями зачисления, чтобы быть уверенными в правильности выбора школы для своего ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.