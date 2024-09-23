В Зарайске состоится концерт «Надежда в кругу друзей» 29 сентября

29 сентября в 14:00 во Дворце культуры имени В. Н. Леонова г. о. Зарайск пройдет концерт «Надежда в кругу друзей», подготовленный образцовым детским коллективом Московской области — хореографической студией «Надежда» (руководители: О. А. Губернаторова, Е. С. Иванова), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По традиции фестиваль-праздник народного танца будет проходить во Дворце культуры имени В. Н. Леонова и будет посвящен православному Дню памяти святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи. Хореографическая студия «Надежда» объединит сильнейшие коллективы в области народной хореографии.

В этом году фестиваль обещает стать особенно ярким и насыщенным, предоставляя уникальную возможность не только насладиться выступлениями профессионалов, но и познакомиться с молодыми талантами, которые только начинают свой путь в искусстве танца. Зрители смогут увидеть, как современные интерпретации фольклорных мотивов сливаются с классическими танцевальными формами, создавая захватывающее зрелище.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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