В Зарайске прошло практическое занятие по правилам дорожного движения для детей

В рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада» в дошкольном отделении лицея № 5 в Зарайске прошла тематическая неделя «Мир без опасностей». На этой неделе с детьми было проведено занятие «Простые правила», которое организовал старший инспектор дорожно-патрульной службы Алексей Соломатин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель занятия — научить детей безопасному поведению на улицах и дорогах города. Дети узнали, как работает светофор и для чего нужны дорожные знаки. Они также поняли, что есть ситуации на дороге, в которых нельзя делать определенные вещи.

Воспитатель Маргарита Снастева подчеркнула, что очень важно воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах города. Это поможет предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм.

«Такие занятия — важный шаг к формированию ответственного поведения у детей. Важно не только проводить такие уроки, но и закреплять полученные знания в повседневной жизни. Воспитатели и родители должны работать сообща, чтобы дети могли применять эти знания на практике», — отметила Маргарита Снастева.

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