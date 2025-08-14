14 августа в деревне Машоново прошла агропромышленная выставка «День поля Московской области — 2025». В церемонии открытия приняли участие Председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Иванович Кашин, зампредседателя комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Игорь Исаев, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко. Площадка объединила более 40 компаний, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, около 30 подмосковных производителей пищевой продукции и фермеров, представителей научных и отраслевых организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сельское хозяйство — важная отрасль экономики. Агропромышленная выставка — это не только возможность представить достижения региона, лучшие образцы отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, востребованной у аграриев, но и площадка для обмена опытом. Здесь мы видим результат работы сельхозтоваропроизводителей и научных организаций для достижения стратегических задач и укрепления продовольственной безопасности», — рассказал председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Иванович Кашин.

В ведомстве дополнили, что в рамках церемонии награждения более 30 специалистов сельхозпредприятий Подмосковья отметили благодарственными письмами за вклад в развитие растениеводства и животноводства. Это сотрудники ООО «Сельхозпродукты», ООО «Сергиевское», ООО «СП „НИВА“, АО „Агрофирма „Бунятино“, ООО „СПК им. Ленина“ и других. На выставке была представлена современная сельхозтехника: тракторы, комбайны, инновационные дроны для обработки полей с воздуха. Также в рамках деловой программы прошли круглые столы по вопросам развития отрасли:

«Подмосковье наращивает производство продукции растениеводства — в этом году планируем увеличить валовый объем по картофелю, овощам, зерновым и масличным. Мы активно работаем над созданием семеноводческой базы, уверенно лидируем в России по объемам выпуска сыров, кондитерских изделий, мороженого и другой продукции. Обсудили внедрение агротехнологий, генотипирование в животноводстве, импортозамещение зарубежных семян за счет создания собственных и производство средств защиты растений. Это открывает новые возможности для аграриев и повышает конкурентоспособность сектора», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Одним из ключевых мероприятий стал конкурс механизаторов «Пахарь — 2025», который прошел в 2 этапа: теоретический и практический — по заданным участкам проводилась вспашка выделенных делянок. В состязании приняли участие свыше 20 специалистов в возрасте от 17 до 65 лет в различных номинациях. Судейская коллегия, которую возглавил заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Павел Бурак, оценивала результаты по соблюдению глубины, прямолинейности вспашки и другим показателям по итогам 2 этапов. Победителем стал Казаков Павел Анатольевич из Ступино, который забрал главный приз — автомобиль.

Также в рамках выставки прошла ярмарка «Фермерское подворье», где были представлены сыры и молочная продукция, колбасные изделия, мед, ягоды, пастила и другое от подмосковных производителей, среди которых К (Ф)Х «Былинкино», К (Ф)Х «Каменный пояс», К (Ф)Х Ляшенко С. Н., К (Ф)Х «Золино», ООО «Коломенская Пастила», ООО «Черкизово» и т. д. Развлекательную программу дополнили выступления творческих и художественных коллективов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.