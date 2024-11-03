В Зарайске прошла встреча со старостами села

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В подмосковном Зарайске вручили удостоверения новым старостам, сообщили в пресс-службе округа.

В преддверии Дня народного единства глава округа Виктор Петрущенко вместе с председателем Совета депутатов Еленой Белкиной встретились с первыми помощниками во всех общественных делах.

Они обсудили планы на будущее и вручили удостоверения избранным старостам населённых пунктов: Воронино, Летуново, Струпна, Мендюкино, Дятлово-1, Замятино, «Центральная усадьба совхоза 40 лет Октября», Пыжово и Секирино.

«Именно с таких людей, инициативных и неравнодушных, начинается благополучие нашего округа. Многие из них не только активно участвуют в общественной жизни своей малой родины, но и оказывают большую помощь фронту, занимаются волонтёрством», — отметил Петрущенко.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.