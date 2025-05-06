В Зарайске прошла акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы

В Зарайске состоялась акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы. Георгиевская лента, как символ Победы, олицетворяет память о героических подвигах советских солдат в ВОВ, а также о воинской доблести всех поколений защитников нашей Родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В акции приняли участие депутаты Совета депутатов м. о. Зарайск, среди которых Ирина Юркова, Наталья Беликова и Олеся Масакова, а также члены общественной палаты, включая Светлану Пестрякову и Александра Поснова. Сотрудники многофункционального центра (МФЦ) и народный коллектив «Гудьба» (руководители Олег Обатуров и Анастасия Бодрова) из детской школы искусств им. А. С. Голубкиной также активно участвовали в мероприятии.

Под звучание красивой русской музыки участники акции раздавали георгиевские ленточки жителям и гостям города. Проведенная акция еще раз напомнила гражданам о подвиге наших предков, о тысячах жизней, отданных за наше будущее. Это важное мероприятие способствовало укреплению патриотического духа и единства среди жителей Зарайска, напоминая о значении памяти и уважения к истории нашей страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.