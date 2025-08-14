В Зарайске прошла агропромышленная выставка «День поля Московской области — 2025». На мероприятии были продемонстрированы достижения Подмосковья в сфере сельского хозяйства, а также представлены образцы зарубежной и отечественной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Гости выставки смогли ознакомиться с передовыми технологиями, обменяться опытом и принять участие в тематических дискуссиях с ведущими экспертами аграрного сектора. Ключевым событием дня стал конкурс механизаторов «Пахарь — 2025», где участники продемонстрировали мастерство обработки почвы и управления техникой.

Сотрудники управления гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области также приняли участие в конкурсе. Проверили теоретические знания правил экспуатации самоходных машин у 24 участников. Главный приз — автомобиль — получил самый умелый участник.

«Подобные мероприятия не только повышают престиж аграрных профессий, но и способствуют внедрению современных технологий в сельское хозяйство. Гостехнадзор играет ключевую роль в обеспечении безопасности: от проверки техники до подготовки квалифицированных кадров. Это важный вклад в развитие АПК региона», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Гостехнадзор Московской области предоставляет весь спектр услуг в электронном формате через портал госуслуг (РПГУ), включая: регистрацию самоходной техники, прием экзаменов, выдачу удостоверений, технический осмотр самоходных машин. Это удобно, быстро и исключает лишние визиты в ведомство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.