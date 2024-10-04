В Зарайске прошел XV открытый конкурс «Дадим фору молодым!»

В Зарайске во Дворце культуры имени В. Н. Леонова прошел традиционный конкурс, посвященный дню пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к присутствующим обратились глава городского округа Зарайск Виктор Анатольевич Петрущенко и председатель Совета депутатов Елена Алексеевна Белкина. Они поздравили всех с этим замечательным событием и пожелали участникам творческих успехов.

Участники представили на суд жюри свои творческие номера в пяти номинациях. Они продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, наполнив зал улыбками и аплодисментами.

«Особую благодарность хочется выразить компетентному жюри, талантливым участникам и всем зрителям за поддержку и поддержку! Благодаря вам этот день стал еще более значимым. Давайте и дальше будем отмечать и ценить мудрость и жизненный опыт старшего поколения. Ведь именно они вдохновляют нас на новые свершения!» — отмечают организаторы.

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