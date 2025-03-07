В Зарайске прошел праздничный концерт «Весна, любовь и комплименты»

Во Дворце культуры имени В. Н. Леонова Зарайска состоялся незабываемый концерт «Весна, любовь и комплименты», посвященный Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе округа.

Это мероприятие собрало множество зрителей, которые пришли поздравить женщин с их праздником и насладиться яркими выступлениями.

В начале концерта с приветственным словом выступил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Дорогие женщины! В этот замечательный день хочу пожелать вам здоровья, счастья и любви. Вы — наше вдохновение, и мы гордимся вами. Пусть весна принесет вам только радость и положительные эмоции!» — отметил он.

На протяжении всего концерта зрителей радовали выступления талантливых солистов и творческих коллективов Зарайска.

Этот день стал настоящим праздником весны и женственности, объединившим людей в атмосфере радости и тепла. Организаторы мероприятия уверены, что такие концерты способствуют укреплению культурных традиций и развитию творческой жизни в Зарайске.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.