В Зарайске открыли «Парту героя» в честь летчика-истребителя ВОВ Василия Хряева

В Подмосковье открыли «Парту героя» в честь летчика-истребителя Великой Отечественной войны Василия Хряева. Торжественное мероприятие прошло в гимназии № 2 (здании в с. Макеево) г. о. Зарайск, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

На боевом счету Василия Хряева — 289 вылетов, 70 воздушных схваток, 16 сбитых немецких самолетов. За проявленные мужество и отвагу в боях ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Увековечить подвиги земляка пришли почетные гости, ветераны боевых действий. Школьники исполнили стихи военных лет, рассказали о героических подвигах Василия Хряева. На встрече поговорили о том, как важно помнить и чтить героев Отечества. А право первыми сесть за парту героя получили ученик 3 Е класса Егор Грушин и учащаяся 7 Е Дарья Имаева.

«Забывать о подвигах наших героев-земляков мы не имеем права. И наша обязанность, наш долг — увековечить их память и всегда помнить, какой ценой досталась Великая Победа», — отметила заместитель главы администрации городского округа Зарайск Раиса Гулькина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.