В Зарайске объявили новый состав Общественной палаты

Новый состав Общественной палаты муниципального округа Зарайск приступил к работе. В ближайшие недели будут окончательно сформированы комиссии и планы работы на 2025 год, после чего члены палаты начнут трудиться в полную силу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель палаты Татьяна Жидкова рассказала, что главная задача общественников — быть связующим звеном между жителями и органами местной власти. Они активно работают с обращениями граждан, контролируют различные аспекты городской жизни и выполняют задачи от Общественной палаты Московской области.

Палата состоит из 21 человека: семь выдвигает местный совет депутатов, столько же — Общественная палата региона, и еще семь предлагает губернатор Московской области. В этом созыве будет шесть комиссий, которые традиционно специализируются на ЖКХ, образовании, культуре, здравоохранении, экономике и общественном контроле.

Нововведением стало расширение состава комиссии по ЖКХ до пяти человек, что призвано улучшить работу в этом важном направлении.

«Палата имеет право выносить рекомендательные решения для органов местного самоуправления», — подчеркнула Татьяна Жидкова.

Она отметила, что 99,9% запланированных задач прошлого созыва было выполнено, включая контроль подготовки школ к новому учебному году и ремонт в оздоровительном лагере «Осетр».

Однако новой палате предстоит решить и нерешенные вопросы, такие как контроль строительства разворотного круга в п. Текстильщиков, который необходим для удобства пассажиров большого автобуса. Общественники уже написали рекомендательное письмо, что помогло продвинуться в этом вопросе.

Если у вас есть вопросы или предложения, вы можете подать письменное обращение в Общественную палату округа Зарайск по адресу: ул. Ленинская, д. 46, каб. 1 (здание Совета депутатов). Телефон: 8 (49-66) 62-76-40 (пн-пт с 8:00 до 17:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.