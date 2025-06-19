В Зарайске модернизируют 4 губернаторские детские площадки

В 2025 году в Зарайске проводится модернизация четырех детских площадок, построенных ранее по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Это важное событие, которое значительно улучшит условия для игры и отдыха маленьких жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из площадок, которая будет обновлена, является детская площадка в деревне Гололобово. Совсем скоро дети смогут наслаждаться уютной игровой зоной прямо под окнами своих домов. Основные строительные работы на игровом комплексе площадью 450 кв. м уже завершены. Площадка оборудована безопасным резиновым основанием и ограждением. В настоящее время подрядчики занимаются монтажом игровых форм, включая горки, качели, карусели и другие элементы, которые сделают игры на свежем воздухе увлекательными и разнообразными.

Помимо площадки в Гололобово, модернизации подвергнутся еще три детские площадки: в городе Зарайск (микрорайон 1, сквер, известный как «коробочка»), в селе Макеево (ул. Центральная, д. д. 7, 8, 9, 10, 11) и в поселке Октябрьский (ул. Пролетарская, д. 48).

По словам главы округа Виктора Петрущенко, работы будут завершены до конца августа текущего года. Это позволит обеспечить детей современными и безопасными игровыми площадками, что, безусловно, положительно скажется на их развитии и активном отдыхе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.