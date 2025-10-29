В Зарайске идет благоустройство еще одной зоны отдыха

В поселке ЗСМ округа Зарайск продолжается благоустройство зоны отдыха. Сквер в этом поселке был выбран для обновления по итогам всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это значит, что жители сами проголосовали за этот объект, чтобы сделать его более удобным и привлекательным, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.

Строительные работы идут активно. Уже почти закончена укладка плитки на пешеходные дорожки — это сделает прогулки комфортными и безопасными. Сейчас готовят основание для универсальной спортивной площадки и детской зоны: их покрывают асфальтом, чтобы поверхность была ровной и устойчивой к погодным условиям. Кроме того, завозят плодородный грунт и выравнивают территорию, создавая хорошую базу для будущих растений и газонов.

В ближайшее время здесь установят качели, лавочки и фонари. Эти элементы сделают сквер уютным местом для отдыха: родители смогут посидеть на лавочках, пока дети играют на качелях, а вечером фонари обеспечат освещение для вечерних прогулок. Сквер готов примерно на 70%. Полное завершение работ планируется в ноябре этого года.

После окончания благоустройства сквер станет популярным местом для жителей поселка: здесь можно будет заниматься спортом, гулять с детьми или просто отдыхать на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.