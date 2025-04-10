В Зарайске четверо юных граждан получили паспорта РФ
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В Зарайске состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации четырем юным зарайцам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие прошло при участии главы муниципального образования Зарайск Виктора Петрущенко и председателя Совета депутатов Елены Белкиной.
На церемонии Виктор Петрущенко поздравил ребят с получением их первого главного документа. Он отметил важность этого события в жизни каждого молодого человека, подчеркнув, что паспорт — это не только удостоверение личности, но и символ гражданской ответственности.
«Дорогие ребята! Пусть этот документ станет для вас напоминанием о том, что вы — будущее нашей великой страны. В ваших сердцах всегда должен гореть огонь патриотизма, стремление к знаниям и желание сделать мир вокруг себя лучше, » — сказал глава района.
Также он пожелал юным гражданам здоровья, новых побед и достижений на пути к их целям. Церемония вручения паспортов прошла в теплой и дружеской атмосфере, что создало особую атмосферу для ребят, которые теперь официально стали полноправными гражданами Российской Федерации.
Такое мероприятие подчеркивает важность гражданской идентичности и патриотизма среди молодежи, а также служит стимулом для юных зарайцев к активному участию в жизни своей страны.
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