В Зарайске благоустроят набережную реки Осетр от плотины до святого источника

В подмосковном Зарайске планируют благоустроить набережную реки Осетр от плотины до святого источника «Белый колодец», сообщает прес-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс по благоустройству набережной реки Осетр от плотины до Святого источника „Белый колодец“ в городе Зарайск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса по благоустройству набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая в г. Зарайск Московской области (дополнительные работы: поставка и установка туалетных модулей) в г. Зарайск Московской области.

Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия тротуаров, устройство металлического борта, поставить и установить туалетные модули.

Завершить работы планируется в июле–августе 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.