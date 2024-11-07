В Зарайске 6 дворовых территорий приведены в нормативное состояние в 2024 году

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в 2024 году приведены в нормативное состояние 6 дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

Работы проведены по следующим адресам: г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 25; г. о. Зарайск, д. Гололобово, д. 6, 7, 8; г. о. Зарайск, д. Авдеево, д. 61; г. о. Зарайск, д. Мендюкино, д. 17, 18, 19; г. о. Зарайск, с. Чулки-Соколово, д. 5, 6; г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, въездов во дворы, тротуаров, пешеходных дорожек, парковок. По согласованию с жителями были установлены или заменены на новые малые архитектурные формы и модернизированы детские игровые площадки. Эти преобразования не только сделали дворы более удобными и современными, но и укрепили чувство общности среди жителей, предоставив им комфортные пространства для отдыха и общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.