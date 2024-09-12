В Запрудненской школе № 1 Талдома открыли Парту Героя в честь погибшего бойца СВО

В Запрудненской СОШ № 1 Талдомского округа торжественно открыли «Парту Героя» в честь выпускника школы Алексея Викторовича Елисеева. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почтить память земляка в стенах его родной школы собрались председатель Совета депутатов округа Михаил Аникеев, заместитель главы Сергей Молчанов, депутаты фракции «Единая Россия», педагоги, школьники. Почетными гостями мероприятия стали родственники бойца.

Алексей Елисеев родился и жил в поселке Запрудня, в 1984 году поступил в первый класс средней общеобразовательной школы № 1. Закончил 9 классов и в 1992 году поступил в Запрудненское ПТУ-48 на специальность «слесарь». Окончив, работал на Запрудненском заводе электровакуумных приборов. Далее был призван на военную службу, служил в пограничных войсках. После работал в МЧС. Решив попробовать себя в службе по контракту, с января 2024 года принимал участие в специальной военной операции.

Алексей Елисеев погиб 21 марта 2024 года во время выполнения специального задания, со слов сослуживцев, погиб, спасая раненых на поле боя, чем заслужил уважение и почет среди своих однополчан. Был посмертно удостоен Ордена Мужества. Удостоверение к Ордену было передано матери Героя.

Присутствующие почтили память погибшего земляка минутой молчания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.