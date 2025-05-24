В заповеднике «Тунгусский» в фотоловушку попался «танцующий» медведь

В Красноярском крае в заповеднике «Тунгусский» один из бурых медведей вступил в борьбу за территорию. Лесной хищник исполнил «танец» прямо возле фотоловушки, когда старательно метил территорию. Соответствующее видео опубликовано в официальной группе заповедника в соцсети «ВКонтакте» .

На опубликованных кадрах видно, как медведь сначала терся телом об землю, затем дошел до ближайшего дерева, встал на задние лапы, оперевшись спиной на ствол, и начал тереться об него.

«Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона», — сообщили сотрудники заповедника.

После того как медведь исполнил «танец» вокруг дерева, он покинул территорию. Пользователи Сети поинтересовались в комментариях, почувствуют ли люди запах медведя. Оказалось, что да, но аромат будет неярко выраженный.

Позднее в Сети распространилось видео с «танцующим» медведем. Комментаторы высоко оценили талант животного.