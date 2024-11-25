В заповеднике Серпухова появился новый зубр

Эта скульптура, выполненная из дерева и подаренная меценатами, станет украшением заповедника.

Открытие скульптуры запланировано на ближайшее время. Новый зубр будет установлен рядом с легендарной фигурой зубра Муугли, которая уже украшает экспозицию заповедника.

Напомним, что в этом году Центральному зубровому питомнику исполнилось 76 лет. В 1948 году в Приокско-Террасный заповедник прибыли первые зубры и началась долгая, сложная и кропотливая работа по возвращению дикого быка Европы — зубра в природу. ⠀ Вся история восстановления популяции зубра неразрывно связана с именем Михаила Александровича Заблоцкого, который стал одним из авторитетнейших учёных — международного известным специалистом по зубру.

На сегодняшний день Приокско-Террасный заповедник популярен и постоянно на слуху благодаря Центральному зубровому питомнику. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч посетителей. Благодаря зубрам заповедник не только является центром науки и познавательного туризма, но и в принципе существует. Зубры спасли заповедник, когда в августе 1951 года две третьих из существовавших тогда заповедников в нашей стране были закрыты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.