В загородной резиденции русских царей в Москве разогнали интернет

Для посетителей усадьбы «Измайлово», расположенной на древнейшем искусственно созданном острове Москвы, теперь доступен мобильный интернет со средней скоростью в 60 Мбит/с, передает пресс-служба оператора «МегаФон».

Новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, которая увеличивает пропускную способность сети и обеспечивает стабильный сигнал даже при высокой нагрузке. Благодаря этому пользователи могут быстро загружать фото и видео, а также делиться впечатлениями в соцсетях в ходе прямых эфиров.

Как рассказали в компании, посещаемость «Измайлово» остается одной из самых высоких в Москве. В усадьбе, история которой начинается еще со времен Ивана Грозного, проводят время туристы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Среди гостей «Измайлово» преобладают мужчины — на них приходится 64% мобильного трафика, выяснили аналитики оператора на основе обезличенных данных пользователей. В целом здесь чаще всего бывают посетители в возрасте 36–45 лет (39%) и 46–65 лет (31%). Аудитория 18–25 лет и старше 65 лет составляет в сумме только 10%.

«Усадьба „Измайлово“ стала местом пересечения эпох. Сюда приходят с семьей, приезжают туристы, чтобы провести время на природе и прикоснуться к культурному наследию Москвы. Мы видим, как растет интерес к этой локации: только с начала года объем интернет-трафика увеличился на 10%. Поэтому для нас важно развернуть здесь надежную и быструю сеть, чтобы каждый посетитель мог оставаться на связи даже в часы пиковой нагрузки», — рассказал директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Сегодня «Измайлово» входит в Московский объединенный музей-заповедник, где проходят экскурсии, выставки, концерты струнной и духовой музыки, вечера поэзии и романсов.