В выездной школе для одаренных детей в Люберцах участвуют 350 учеников

В первый день каникул в городском округе Люберцы стартовали занятия в рамках выездной школы для одаренных детей, в них принимают участие 350 учеников, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В гимназии № 41 и в инженерно-технологическом городского округа Люберцы лицее с началом каникул стартовала выездная школа для одаренных детей. В двух сменах примут участие 350 школьников — это ученики 9-11 классов», — отметил Волков.

Он пояснил, что выездная смена нацелена на подготовку обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников. Занятия будут вестись по нескольким направлениям: естественно-научное, физико-математическое, гуманитарное. А также ребята будут готовиться к чемпионату WorldSkills Russia по двум направлениям «Проектирование нейроинтерфейсов» и «Управление жизненным циклом программы».

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