В вузе Орехово-Зуева можно обучиться «Сетевому и системному администрированию»

Орехово-Зуевский техникум осуществляет набор студентов на специальность «Сетевое и системное администрирование». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Системный администратор — одна из ключевых специальностей в сфере IT. Это специалист в области информационных технологий, ответственный за установку, настройку, обслуживание и обеспечение безопасности компьютерных систем и сетей в организации.

Навыки, знания и задачи системного администратора: знание и понимание сетевой модели OSI, основных протоколов; администрирование операционной системы Windows и/или Unix, включая групповые политики, управление безопасностью, создание пользователей, удаленный доступ, работу с командной строкой и многое другое; ремонт и обслуживание ПК, серверного оборудования и периферии; сетевой и инфраструктурный мониторинг и многие другие.

Главным качеством системного администратора являются способность и желание к обучению и профессиональному развитию, а также умение общаться с людьми и стремление им помогать.

Работают специалисты данной сферы в промышленных предприятиях, интернет-компаниях, фирмах, занимающиеся разработкой ПО, банках.

Срок обучения на специальности «Сетевое и системное администрирование» в Орехово-Зуевском техникуме — 3 года и 10 месяцев. Обучение осуществляется на бюджетной основе.

С более подробной информации о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

Телефон приемной комиссии: 8 (991) 313-75-17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.