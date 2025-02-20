В вузе Коломны прошел чемпионат предпринимательских идей

В этом году на экономическом факультете коломенского Государственного социально-гуманитарного университета состоялся второй чемпионат предпринимательских идей «Формула успеха». В соревнованиях приняли участие около 40 школьников из Егорьевска, Воскресенска и Коломны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках чемпионата школьники разделились на команды, каждая из которых получила тему для разработки бизнес-идеи. У участников был всего один час на то, чтобы создать концепцию собственного бизнеса, рассчитать затраты и выручку, а также разработать миссию и слоган компании. Команды предложили разнообразные идеи, среди которых — зооуголок, историческое кафе, ароматические экосвечи и многое другое.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Общепит», серебро досталось команде «Развлечения», а третье место занял коллектив «Транспорт». Все победители получили дипломы и брендированные подарки от ГСГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.