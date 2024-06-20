В вузах Санкт-Петербурга стартовала приемная кампания

Более 30 тыс абитуриентов смогут поступить на бюджет в вузы Петербурга

В Санкт-Петербурге в четверг началась приемная кампания в высшие учебные заведения. В 2024 году на бюджетные места в городские институты и университеты смогут попасть 31 425 абитуриентов, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест на в петербургских вузах выросло на 1784. В сумме городские высшие учебные заведения выделили 34,8 тыс. бюджетных мест на очное и заочное обучение.

В 2024 году в Северной столице также примут больше кандидатов, поступающих по отдельной квоте, — Героев России и детей участников СВО. Кроме того, вузы продолжат принимать победителей и призеров школьных олимпиад вне конкурса.

Основной этап зачисления в вузы завершится до 9 августа, дополнительный — не позже 29 августа.