В Красногорском бизнес-парке Гринвуд при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области стартовал V Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу», который собирает людей, прошедших через детские дома, чтобы поделиться опытом, узнать новое и поддержать друг друга. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Участников форума ждёт насыщенная программа, которая включает в себя нетворкинг-игру «Практикфест», практикум по оказанию первой помощи, рефлексию, погружение в цели форума и разработку правил взаимодействия, а также блок интерактивных заданий для знакомства участников.

Одной из ключевых частей программы является панельная дискуссия на тему «Траектории успеха: построение личного и профессионального пути воспитанника». Эксперты и участники форума обсудят эффективные формы и методы наставничества, а также элементы наставничества при социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основная цель форума — помочь выпускникам детских домов найти свое место в жизни, получить необходимые знания и навыки, а также поддержку и понимание. Это мероприятие даёт возможность людям, которые прошли через детские дома, почувствовать себя частью сообщества, найти друзей и наставников.

Участниками форума могут стать выпускники детских домов, а также все, кто интересуется этой темой. Форум предоставляет возможность обмена опытом, получения новых знаний и навыков, а также установления контактов с людьми, прошедшими через похожие ситуации.

V Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» — это важное событие, которое помогает выпускникам детских домов найти поддержку, понимание и новые возможности. Форум предоставляет участникам возможность обмена опытом, получения знаний и навыков, а также установления контактов с людьми, прошедшими через похожие ситуации. Это мероприятие способствует социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и помогает им построить успешный личный и профессиональный путь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.