В ВОЗЖ назвали насекомых-вредителей, опасных для российских пчел

Пчеловодам РФ надо быть готовыми к борьбе с тропилелапсом и малым ульевым жуком

Российским пасечникам стоит опасаться двух разновидностей насекомых-вредителей — тропилелапса и малого ульевого жука, сообщил научный координатор по дикой природе и пчелам Всемирной организации по охране здоровья животных Франсуа Диас.

«Я бы хотел упомянуть две возможные угрозы болезней, актуальные для российских пчеловодов. Это тропилелапс и малый ульевой жук. Тропилелапс изначально происходит из Юго-восточной Азии, но был обнаружен и в Центральной Азии, что близко к России. Тропилелапс в основном питается личинками, это означает, что в северном климате, когда у медоносных пчел прерывание яйцекладки длится дольше из-за затяжной зимы, популяции тропилелапса сильно снижается», — сказал Диас.

Он добавил, что распространение этого клеща на севере Китая и Северной Корее дает понимание, что около 15% от популяции этого насекомого сумело приспособиться к продолжительной зиме.

Что касается малого ульевого жука, то изначально он происходит из Африки, но распространился по всему миру. Он размножается за пределами ульев и активизируется с наступлением весны.