В Востряково Домодедово жители задали более 45 вопросов на выездной встрече

10 февраля глава Домодедово Евгения Хрусталева провела выездной прием жителей в Востряково, где поступило свыше 45 обращений по вопросам ЖКХ, дорог и транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева, представители администрации, депутаты и профильные службы 10 февраля провели выездной прием жителей в микрорайоне Востряково. Во встрече участвовал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Жители задали более 45 вопросов, большинство из которых касались работы жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог, общественного транспорта и электроснабжения. В частности, был поднят вопрос о ремонте дороги на улице 2-я Речная.

Все обращения зафиксированы и переданы профильным службам для дальнейшей работы. По каждому вопросу даны разъяснения, определены сроки и ответственные исполнители.

В администрации сообщили, что формат выездных приемов продолжится во всех микрорайонах и административных округах Домодедово. Актуальный график размещен на официальном сайте муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.