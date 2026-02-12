В Востряково Домодедово подвели итоги работы и озвучили планы на 2026 год

В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово прошел отчет перед жителями по итогам 2025 года, на котором представили реализованные проекты и планы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Востряково Домодедово состоялся отчет перед населением по итогам 2025 года. В мероприятии приняли участие глава округа Евгения Хрусталева, представители администрации и депутаты.

Начальник территориального отдела Наталья Шалаева рассказала о ключевых результатах года. В числе реализованных проектов — установка систем наружного освещения по проекту «Светлый город» на участке от проспекта 1 Мая до СНТ «Востряково», открытие детского сада «Жар-птица» в жилом комплексе «Город счастья», благоустройство двора дома № 58а на улице Заборье и ремонт дорог на улицах Терминальная и Полтавская.

Глава округа Евгения Хрусталева и советник главы Александр Пашков озвучили планы на 2026 год. Среди них — установка освещения на улице Луговая, ремонт дороги на улице 2-я Речная и строительство тротуара вдоль проезда к новым застройкам ИЖС в Заборье.

Для жителей, которые не смогли присутствовать на встрече, организована видеозапись отчета. Запись доступна в социальных сетях главы и администрации округа.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.