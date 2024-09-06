В Воскресенске завершили благоустройство еще одной дворовой территории

В округе Воскресенск завершено благоустройство дворовой территории у домов № 1 и № ½ на улице Беркино мкр. Цемгигант. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и парковок, обустройство тротуаров и установка дорожных бортовых камней.

Многие воскресенцы активно вовлечены в вопросы городского развития. Поэтому проведению благоустройства предшествовали встречи с жителями для обсуждения с ними вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания были приняты к сведению.

Работы по благоустройству дворовых территорий находятся на контроле главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина. Создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни и отдыха граждан — важная системная задача муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.