В Воскресенске завершают капремонт Конобеевской сельской амбулатории

Капитальный ремонт здания Конобеевской сельской врачебной амбулатории в Воскресенске выходит на завершающий этап, работы планируют завершить в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В селе Конобеево Воскресенского округа продолжается капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории ГБУЗ МО «Воскресенская больница». Сейчас подрядчик выполняет фасадные работы, пусконаладку инженерных сетей, а также чистовую отделку и установку дверных блоков.

В работах на объекте на улице Новые дома задействованы 28 человек. Строительная готовность составляет более 85 процентов. Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Завершить капитальный ремонт планируют в декабре 2025 года. Открытие обновленной амбулатории запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.