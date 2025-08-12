В Воскресенске завершается санитарная рубка деревьев

«На данный момент на участке начал работу экскаватор. Сейчас здесь выполняется уборка остатков деревьев и разравнивание территории. Осенью на данном участке будет проведено лесовосстановление — высадка новых деревьев. Она пройдет в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».О точной дате и времени жителей оповестят дополнительно», – отметил старший участковый лесничий Хорловского участкового лесничества ГАУ МО «Мособллес» Николай Гражданцев.

Данный участок пострадал от урагана «Эдгар», в связи с чем была проведена санитарная рубка. Сотрудники лесничества убрали сухие, мертвые и сильно поврежденные стволы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.