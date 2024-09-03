В Воскресенске зафиксировали 55 нарушений сброса отходов в контейнеры

В Воскресенске продолжается борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Хорошим подспорьем в этой работе являются видеокамеры системы «Безопасный регион». С мая по август наибольшее число нарушений было зафиксировано на улице Молодежной города Белоозерский, на улицах Западной, Мичурина, Стандартной в Воскресенске, а также в селе Федино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз. Через сутки мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.