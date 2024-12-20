В Воскресенске волонтеры провели профилактический рейд

В преддверии новогодних праздников волонтеры молодежного центра «Олимпиец» в рамках акции «Безопасное детство» провели профилактический рейд, направленный на предупреждение несчастных случаев и происшествий, которые могут произойти на водоемах в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

В рамках акции волонтеры раздали информационные листовки, в которых подробно описывались основные правила, такие как: не выходить на лед в одиночку, избегать мест с тонким льдом, а также помнить о том, что лед может быть небезопасным даже в тех местах, где он кажется крепким. Также волонтеры подчеркивали важность наличия средств спасения, таких как веревки или спасательные жилеты, которые могут пригодиться в экстренной ситуации.

Кроме того, ребята проводили беседы с детьми и взрослыми о том, как правильно вести себя на водоемах зимой, о возможных последствиях неосторожного поведения, а также о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно обращаться за помощью по номеру 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.