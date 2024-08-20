В Воскресенске в детском саду обновили пищеблок

Образовательные учреждения городского округа Воскресенск продолжают активную подготовку к новому учебному году. В дошкольных учреждениях и школах городского округа Воскресенск активно готовятся к новому учебному году: в здании дошкольной группы МОУ «Гимназия № 1» завершился ремонт пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь полностью заменили плитку, установили новую раковину и новую дверь. Также рабочие оклеили стены и заменили оконные рамы. Мы очень благодарны Управлению образования муниципалитета за эту помощь. Работники тоже оценили новый ремонт. Стало светлее, приятно работать. Также здесь установлена посудомоечная машина, что значительно облегчит процесс работы», — говорит старший воспитатель ДГ МОУ «Гимназия № 1» Людмила Шаповалова.

В рамках ремонтных работ также были заменены электрические, пожарные и канализационные системы, установлены новые распределительные щиты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.