В Воскресенске установили новые игровые площадки

В этом году в городском округе Воскресенск появилось 14 новых детских игровых площадок. Благодаря реализации муниципальной программы по формированию современной комфортной городской среды дворовые и общественные территории округа приобрели новый облик. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые детские площадки — это большие игровые комплексы площадью 150, 200 и 450 квадратных метров. Они рассчитаны на детей разных возрастов, оборудованы ударопоглощающим резиновым покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.

Новые площадки были установлены в микрорайонах Воскресенска, а также в городе Белоозерский и сельских населенных пунктах округа по следующим адресам:

д. Степанщино, ул. Суворова, д. № 1, 2, 3;

п. Фосфоритный, ул. Школьная (аллея Горняков);

п.им. Цюрупы, ул. Рабочий городок, д. № 15;

с. Косяково, ул. Юбилейная д. № 1, 2, 3, 4, 5;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. № 8/1;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. № 3;

п. Хорлово, ул. Победы, д.№ 4;

с. Михалево, ул. Советская;

г. Воскресенск, Цесиса, д. № 17;

г. Воскресенск, Кагана, д. № 10;

г. Воскресенск, ул. Советская, д.№ 12/10, ул. Октябрьская, д.№ 19;

г. Воскресенск, мкр. Медведка, ул. Юбилейная;

г. Воскресенск, Менделеева, д. № 15;

с. Барановское, ул. Фабрики «Вперед», д. № 15, 13, 14, 16, 18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.